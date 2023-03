O governo do estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 14, o resultado final da seleção de estagiários visando a formação de cadastro de reserva por meio da secretaria de estado de Administração em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Os mais de 170 estagiários de vários cursos foram selecionados por meio de uma processo simplificado.

Confira abaixo o resultado final.