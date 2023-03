Falso médico do Acre é preso em apartamento de luxo em Fortaleza

O falso médico Thiago Celso Andrade Reges, foi preso nesta sexta-feira, 17, em um apartamento de luxo no bairro Cocó, em Fortaleza, mediante o cumprimento de um mandado de prisão temporária. O suspeito, de 36 anos, foi candidato a vereador em Fortaleza, fazia passeios em helicópteros e se descrevia como médico e criador de cavalos.

Conforme O POVO apurou com uma fonte da Polícia Civil, o indivíduo foi até a Universidade Estadual do Ceará (Uece) no intuito de validar um diploma de Medicina, a partir de uma graduação na Bolívia. Ele ingressou na Justiça com um pedido de liminar, que foi concedido. No entanto, quando a Uece buscou a instituição de ensino boliviana, recebeu a resposta de que o homem ainda não havia concluído o curso. Além disso, a Polícia obteve informes de que o homem atuou em uma unidade de saúde no Interior do Ceará.

Ainda de acordo com a apuração do O POVO, o mandado de prisão foi cumprido nesta sexta-feira, 17, e o homem já possui uma condenação por tráfico internacional de mulheres, no Acre. Outra situação que chamou atenção dos agentes de segurança foi o fato de o homem possuir dois carros avaliados em R$ 2 milhões, além de fazer passeios de helicópteros e ostentar viagens e encontro com famosos.