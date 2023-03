Irmãs presas suspeitas de recrutar meninas para prostituição em garimpos

Foi identificado que os aliciadores atraem as vítimas pelas redes sociais com promessas de ganhos irreais – isso aconteceu com a adolescente resgatada. Ela foi chamada para trabalhar na cozinha do garimpo e ganhar até R$ 5.800 em um mês, mas, ao chegar ao local, descobriu que teria de se prostituir.

“Por meio de perfis falsos em redes sociais, os aliciadores fariam o contato com mulheres e adolescentes, ofertando a possibilidade de trabalharem no garimpo nas mais variadas áreas (inclusive na prostituição) com promessa de ganhos irreais”, detalha a PF.

Todo o sustento das vítimas, da alimentação até a moradia, era cobrado pelos aliciadores, de modo que a impedi-las de saírem de lá enquanto não quitassem a dívida.