pais sobrecarregados podem prejudicar o desenvolvimento da criança

“Se o pai ou a mãe, ou ambos, age com descaso, não será surpresa se a criança agir da mesma maneira. Podem pensar ‘se meu pai não quer saber se eu fiz a tarefa de casa, por que vou fazer?'”, afirma Belinda Mandelbaum, professora associada do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da USP, onde coordena o laboratório de estudo da família, relações de gênero e sexualidade.