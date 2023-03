Dependente químico leva facada e morre na porta da casa da mãe

O dependente químico Richarde Rocha de Lima, de 33 anos, foi morto com uma facada no pescoço na madrugada deste domingo, 12, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Richarde estava bebendo com “amigos” em via pública quando iniciou uma discussão com um deles. O agressor em posse de uma faca desferiu um golpe que feriu o pescoço da vítima vindo a atingir a veia jugular. Mesmo ferido e sangrando muito, Richarde ainda conseguiu correr aproximadamente uns 60 metros até a casa de sua mãe e caiu na porta de entrada da residência. O autor do crime fugiu do local.

Familiares ao verem Richarde ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pela vítima que já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características do criminoso e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Richarde foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.