Homem de 28 anos que bebia com amigo é encontrado morto com tiro na cabeça, na capital

Antonio Welington Lima da Rocha, de 28 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo, 12, em uma residência localizada no ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ele foi encontrado com um disparo de arma de fogo na cabeça.

De acordo com a polícia militar, Antônio bebia com um amigo, indentificado como Matheus Tavares da Silva, de 24 anos, e consumia drogas antes de ser morto desde sábado, 11. Esse conhecido que estava no local do crime afirmou às autoridades que dormiu e quando acordou viu a vítima com o tiro na cabeça, negando que tivesse algum envolvimento no crime. Ele teria sido acordado por um primo de Antonio que chegou no local e encontrou os dois na casa.

O corpo da vítima foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Branco. A priori, a polícia não acreditou na versão do amigo e o encaminhou a Delegacia de Flagrantes. Já para o delegado plantonista, Matheus afirmou que quatro homens armados invadiram a casa e teriam executado o amigo, mudando a versão inicial.

Mesmo com a versão conflitosa, Matheus acabou sendo liberado como testemunha e saiu pela porta da frente da Defla.