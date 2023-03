Crise no mercado financeiro pode antecipar queda de juros no Brasil

A reunião com o presidente Lula para apresentação do novo modelo ficou para esta sexta (17). E, antes de anunciar a proposta ao público geral, Haddad ainda quer reunir líderes do Senado e da Câmara para mostrar aos parlamentares a nova regra fiscal.

O fator crise bancária

Além do novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto dos gastos públicos, o governo Lula conta com outro fator para determinar, no mínimo, uma sinalização do BC de redução do patamar da Selic: a crise no mercado financeiro mundial, primeiro em dois bancos dos Estados Unidos e, agora, no Credit Suisse.