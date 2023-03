Assaltante que se fingiu de mendigo e roubou perito

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões – Decore – prendeu um homem, de 34 anos de idade, acusado do crime de roubo (art.157/CP), tendo como vítima um perito papiloscopista.

Após aportar na especializada a notícia crime que vitimou o agente da segurança pública do Acre, os investigadores agiram rápido em busca da autoria e materialidade do crime para subsidiar a representação, que pediu a prisão preventiva do investigado, que foi prontamente acatada pela Justiça. O suspeito foi localizado no bairro capoeira, próximo ao Centro de Rio Branco e capturado pela PCAC na manhã de hoje.

De acordo com a investigação, na manhã do último domingo, 19, a vítima, a qual exerce o cargo de perito, parou em uma agência bancária para sacar um valor em espécie, momento em que o agente se aproximou pedindo esmola.

Como o pedido não foi atendido, e percebendo que a vítima estava portando arma de fogo, o homem entrou em luta corporal, e tomou a arma do agente de segurança. Após roubar a arma, o criminoso ainda agrediu a vítima e subtraiu dinheiro e o celular.

Logo que a equipe de investigação da DCORE tomou conhecimento do fato, iniciou o trabalho investigativo, logrando êxito na identificação do suspeito e cumprindo sua prisão em menos 48 horas após o crime.

O homem já foi condenado pela prática de outros crimes e se encontrava foragido da Justiça. Agora, fora de circulação, foi colocado à disposição do Poder Judiciário, onde será submetido à audiência de custódia.