Acreano morre em casa após passar mal durante jogo de futebol em Cobija, na Bolívia

Daniel Minguins de Araújo, mais conhecido como “Ieo”, era de nacionalidade Brasileira, conhecido por muitos na região do Alto Acre devido a sua vida de atleta entre os times de futebol da região.

Em uma partida realizada neste Domingo, 12, Daniel jogava no Clube Pitbull, do município de Cobija no departamento de Pando-Bolívia, quando inesperadamente caiu ao solo devido uma parada cardíaca. Em minutos o mesmo recebeu atendimento médico, sendo encaminhado para o hospital mais próximo da região.

De acordo com familiares, após ser atendido no hospital, Daniel teve alta e foi para a casa de sua sogra acompanhado de sua mulher no lado brasileiro, local onde teve um infarto fulminante e infelizmente não resistiu indo a óbito.

Fonte: O Alto Acre