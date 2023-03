O peão de fazenda, Mariano Sales, morador do município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, sofreu um acidente quando o cavalo ao qual controlava caiu em Oima da pelve deles, vindo a estourar o tésticulo da vítima.

O homem foi levado para o Hospital de Boca do Acre, mas durante a avaliação da equipe médica, a orientação dada é que ele fosse transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco para exames mais específicos e cirurgia reparadora.