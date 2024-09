Zequinha participa da Marcha pra Jesus em Cruzeiro do Sul

Junto com a esposa, Lurdinha Lima, o candidato a reeleição em Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, participou da Marcha pra Jesus nesse sábado, 7. Zequinha elogiou o tema “Todos pela Vida, Paz e Família”.

“É uma honra estar aqui junto com a Lurdinha nesta Marcha pra Jesus e esse tema Todos pela Vida, Paz e Família é providencial para a gente reafirmar todos esses valores, caminhar com todos aqui e pedir que Deus abençoe nosso município e os cruzeirenses”, citou Zequinha Lima, que também encontrou com o senador Alan Rick no evento e esforçou o compromisso com a cidade, com a defesa da vida cristã e dos princípios que sustentam a instituição familiar.

Israel Salazar e Marcelo Markes, grandes nomes da música gospel, fizeram shows logo após a caminhada. A Marcha para Jesus já é considerada um dos maiores eventos religiosos da região e, nesta edição, manteve a tradição de louvor e exaltação à fé cristã, com uma programação que emocionou e inspirou os presentes.

“Estamos felizes com a Marcha pra Jesus em Cruzeiro do Sul, um dos eventos mais esperados da classe evangélica, dos cristãos, para orarmos, celebrarmos, profetizarmos sobre o céu de Cruzeiro do Sul com esse tema relevante, família, vida e paz. Escolher a família como tema central é porque nós temos que defender essa bandeira da família sadia, é sociedade sadia”, destacou o pastor Carlos Mariano, presidente da Associação dos Ministros dos Evangelhos do Estado do Acre em Cruzeiro do Sul.

A Marcha pra Jesus percorreu a Avenida Mâncio Lima até chegar no Centro da cidade, onde os shows foram realizados.