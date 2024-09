Vítima de explosão recebe alta e passa a ser acompanhada em casa

Darliane França, uma das vítimas do incêndio ocorrido no Mercado do Bosque, que ficou em estado grave com queimaduras de 2º e 3º grau em 60% do corpo, receberá alta médica neste sábado, 7. A informação foi confirmada ao ac24horas pelo esposo, Ricardo Freitas.

Funcionária do Café da Toinha, no Mercado do Bosque, Darliane sofreu queimaduras nas costas, braços, orelhas, pernas e cabelo durante a explosão. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, na última sexta-feira, 6, foi transferida para a enfermaria do Pronto-Socorro. “Ontem ela recebeu alta da UTI para a enfermaria e hoje recebeu alta para vir para casa. Estou só aguardando para ir buscá-la”, disse Freitas.

Apesar da alta médica, Darliane continuará sendo acompanhada por uma equipe médica em sua residência. “Já tem uma equipe que virá cuidar dela em casa”, afirmou Ricardo.

Por meio das redes sociais, Darliane agradeceu a todos pelas orações durante o momento delicado de sua recuperação. “Quero aqui agradecer a todos que oraram por mim, a todos que ajudaram fazendo PIX, e a todos que de alguma forma demonstraram solidariedade. Saí hoje da UTI, graças a Deus. Ainda estou bastante debilitada, mas com a graça de Deus, vou dando um passo de cada vez. A todos, meus sinceros agradecimentos. Deus abençoe a todos”, escreveu Darliane França.