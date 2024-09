Vídeo: Bon Jovi convence mulher a desistir de pular de ponte nos Estados Unidos

A polícia de Nashville, cidade no estado americano do Tennessee, está dando créditos à lenda do rock Jon Bon Jovi por socorrer uma mulher na ponte de pedestres Seigenthaler na noite de terça-feira (10).

De acordo com uma declaração publicada na página do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville no X nesta quarta-feira (11), o músico “ajudou a persuadi-la a sair da saliência sobre o Rio Cumberland para um lugar seguro”.

“É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros”, acrescentou o chefe de polícia de Nashville, John Drake.

Um porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville disse à CNN nesta quarta-feira que a mulher, cujo nome não foi divulgado, foi levada a um hospital local para tratamento e avaliação.

No vídeo do incidente divulgado pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville na quarta-feira, capturado pelo que parecia ser uma câmera de vigilância, Bon Jovi é visto caminhando pela ponte com uma equipe de filmagem quando percebe a mulher segurando a borda de frente para o rio.

Bon Jovi, acompanhado por uma pessoa não identificada, parece falar com a mulher em perigo e eventualmente a ajuda a levantá-la de volta sobre a saliência para a segurança. O cantor é visto então dando um abraço na mulher momentos depois.

A CNN entrou em contato com um representante do Bon Jovi para comentar.

Uma fonte próxima à situação disse à CNN na quarta-feira que Bon Jovi estava filmando um videoclipe na ponte pública quando o incidente ocorreu.

Bon Jovi tem experiência e treinamento em ajudar pessoas em crise, graças à sua Fundação JBJ Soul, que ele iniciou em 2006.

A fundação, de acordo com seu site, trabalha “para quebrar o ciclo de fome, pobreza e falta de moradia” por meio de vários programas e apoiando organizações comunitárias.

Veja o momento: