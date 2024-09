Vídeo: Boi foge, invade parque infantil e deixa ao menos um ferido na Expoacre

Um bovino, aparentemente um bezerro ou uma novilha, fugiu na noite desta sexta-feira (6) da arena de rodeios, onde aconteciam atividades de lançamento de bovinos mais novos, e invadiu a parte de brinquedos infantis do Parque de Exposições Wildy Viana, durante a sétima noite da Expoacre 2024. Há relatos de feridos.

Num vídeo ao qual o ac24horas teve acesso (assista abaixo), o animal aparece correndo entre os brinquedos, dentre eles roda gigante e chapéu mexicano, além de crianças, enquanto homens tentam dominá-lo. Ele foge por alguns momentos derrubando barracas, bancas de exposição e pessoas, até ser dominado por alguns homens, que torcem seu pescoço numa manobra para imobilizá-lo.

Pelo menos uma mulher é vista ao chão durante o vídeo, mas a assessoria de comunicação do Governo do Estado disse não ter conhecimento sobre pessoas feridas no evento.

Veja o vídeo: