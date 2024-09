Vereadores aprovam R$ 13,5 milhões para RBtrans custear o transporte público

O projeto de lei complementar que prevê a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro em favor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), no valor de R$ 13,5 milhões, destinado ao serviço de transporte público, foi aprovado na Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira, 3. Apenas o vereador Fábio Araújo (MDB) votou contra o projeto.

De acordo com a prefeitura, o projeto justifica que o aumento no preço do óleo diesel impactou significativamente os custos operacionais da RBTRANS. Em 2024, o preço do diesel em Rio Branco subiu consideravelmente: em janeiro, o preço médio do litro era de R$ 5,50 e, em 16 de junho, chegou a R$ 7,34, representando um aumento de mais de 30% ao longo dos meses. Essa alta nos custos gerou uma pressão financeira adicional, dificultando a manutenção do serviço.

Diante desse cenário, a prefeitura argumenta que é essencial a liberação de um crédito adicional de R$ 13.530.612,29 para garantir a continuidade e a qualidade do transporte público. “Esse valor é crucial para cobrir os custos operacionais extraordinários e assegurar a eficiência na prestação dos serviços à população”, afirma o projeto.