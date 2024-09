Ufac abre seletivo para vagas residuais em cursos de graduação

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), anunciou nesta segunda-feira (02) abertura do processo seletivo para preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação para o 2º semestre de 2024.

O processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas remanescentes decorrentes de desligamentos de alunos, como jubilamentos, falecimentos, desistências, transferências para outras Instituições de Ensino Superior (IES), remanejamentos internos e reopções. As vagas poderão ser preenchidas por candidatos de outras IES nacionais ou estrangeiras, alunos de outros campi da UFAC, e portadores de diplomas de nível superior.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente pela internet. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site no período de 03 a 13 de setembro de 2024, conforme o horário oficial do Acre.

Com 401 vagas no Campus Rio Branco e 110 no Campus Cruzeiro do Sul, o edital divide as vagas em 32 cursos dependendo do campus, que passam desde: bacharelado em direito, bacharelado em ciências econômicas, licenciatura em pedagogia, licenciatura em letras/português, licenciatura em letras/inglês, licenciatura em letras/francês, licenciatura em letras/espanhol, licenciatura em letras/libras, licenciatura em matemática, bacharelado em engenharia florestal, bacharelado em engenharia agronômica, bacharelado em engenharia elétrica, bacharelado em engenharia civil, bacharelado em ciências contábeis, bacharelado em nutrição, bacharelado em saúde coletiva, bacharelado em enfermagem, bacharelado em medicina, licenciatura em história (matutino), bacharelado em história, licenciatura em história (noturno), bacharelado em geografia, licenciatura em geografia, bacharelado em psicologia, licenciatura em educação física, bacharelado em educação física, licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em química, bacharelado em jornalismo, abi – física e até abi – ciências sociais.