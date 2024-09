Trabalhador cai do telhado do prédio dos Correios e morre na Via Verde

Cláudio Ferreira Alves, de 48 anos, perdeu a vida em um acidente de trabalho ocorrido na tarde deste sábado, 7, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizada na Via Verde, no bairro Praia do Amapá, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Cláudio e seu colega João Gabriel Nascimento Barbosa, de 35 anos, estavam realizando reparos no telhado da empresa, que havia sido danificado pela última chuva em Rio Branco. Durante o trabalho, Cláudio, ao desprender o cinto de segurança, pisou em falso na primeira telha do prédio, desequilibrou-se, colidiu com um basculante e caiu de cabeça no chão.

O impacto da queda, agravado pela ausência de capacete, resultou em uma fratura craniana grave, com exposição de massa encefálica, levando Cláudio a óbito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Contudo, os paramédicos, ao chegarem, apenas puderam constatar a morte de Cláudio.

Militares do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e resgataram João Gabriel, que permanecia no telhado. O trabalhador foi avaliado pela médica do SAMU, Dra. Janaína, e permaneceu no local do acidente.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo de Cláudio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA).