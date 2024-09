Tião Bocalom diz que novo mandato terá reforço de pessoal na área da saúde do município

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), participaram de uma reunião na noite desta segunda-feira (9), com profissionais e pacientes de um instituto de terapias, localizada no bairro Bosque, e reafirmaram a importância do apoio ao cuidado com a saúde na gestão do município.

Na ocasião, Tião Bocalom citou as ações realizadas durante seu mandato, os avanços e o que pretende fazer num eventual novo mandato. Ele garantiu mais investimentos para o setor, reafirmando que o cuidado com as pessoas é prioridade. “Quanto mais demanda a gente tiver, mais dinheiro vem para a saúde. A saúde tem essa vantagem. Quanto mais você atende, mais o Ministério manda recurso. Então, essa história de que falta dinheiro na saúde é mentira. Podem ficar tranquilos que as demandas que aparecerem iremos resolver. Vamos abrir chamamento público para contratar mais profissionais, isso em diversas áreas da saúde. Cuidar do povo é prioridade, e se Deus quiser vamos melhorar ainda mais os atendimentos em todas as unidades da capital”, disse o prefeito.