Terceira noite de Expoacre terá rodeio e show gratuito de Marília Tavares

O terceiro dia da Expoacre 2024, que acontece nesta segunda-feira, 2 de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, começa às 18h com a abertura dos estandes, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios, e contará com rodeio e show gratuito.

A partir das 20h, o público poderá acompanhar novas provas na disputa do tradicional rodeio da feira. Em seguida, a principal atração da noite será o show gratuito da cantora Marília Tavares, que se apresentará na Arena do Rodeio, a partir das 23h.