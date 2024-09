Show de Marília Tavares arrasta multidão na terceira noite da Expoacre 2024

A terceira noite da Expoacre 2024 foi marcada pelo show gratuito da cantora Marília Tavares, que atraiu uma multidão ao Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC). Realizada nesta segunda-feira (2), a programação também contou com provas de rodeio na arena.

Natural de Roraima, a cantora subiu ao palco às 23h com suas músicas que misturam ritmos de forró e sertanejo, levando um repertório cheio de sucessos. O show da cantora foi um dos mais esperados.

Além da apresentação de Marília Tavares, a programação da terceira noite da Expoacre 2024 incluiu diversas atrações para todas as idades. As provas de rodeio, realizadas na arena, contaram com competidores de várias regiões.

O governador Gladson Cameli ainda subiu no palco com a cantora, e a agradeceu pela vinda ao Acre com um abraço.

