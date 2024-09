Sexta terá altas temperaturas e baixa umidade do ar no Acre

A previsão do tempo indica temperaturas elevadas e tempo seco. Em Rio Branco, espera-se uma máxima de 38°C e uma mínima de 23°C. A umidade relativa do ar permanecerá baixa, e não há previsão significativa de chuvas, com apenas 5% de probabilidade ao longo do dia. O índice UV será extremo, em torno de 12, portanto, recomenda-se cautela ao se expor ao sol nesta sexta-feira, 13. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em todo o estado, o cenário será de sol intenso, calor e tempo seco. No entanto, a partir desta sexta-feira, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas localidades, mas sem grandes acumulados.

É importante se manter hidratado e evitar atividades ao ar livre nos horários de pico de calor, especialmente devido à baixa umidade e ao índice UV elevado.