Saúde realiza mutirão de atendimento com 19 especialistas e 41 tipos de exames em Cruzeiro do Sul

A escola Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, recebe neste sábado, 14, e domingo, 15, a secretaria municipal de Saúde para realizar a terceira edição do programa Saúde na Comunidade, com especialistas em várias áreas. Serão 41 tipos de exames, além de medicações, que também estarão disponíveis. O atendimento será por ordem de chegada.

“O município garante nestes dois dias especialistas e exames para a população, tanto para pessoas agendadas e também de livre demanda“, cita o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto.

Além da oftalmologia, a lista de especialista inclui reumatologista, neuropediatra e vários outros: ortopedia, traumatologia, cardiologia, medicina da família e comunidade, generalista, proctologia, ginecologia, gastroenterologia, cardiologia, neurologia, psiquiatria endocrinologia, mastologia, dermatologia, nutrição, otorrinolaringologia , neuropediatria, oncologia, fonoaudiologia.

Entre os exames disponíveis, estão ultrassonografia, eletroencefalograma, espirometria, coposcopia, ecocardiograma, exame de bioimpendância. Teste ergométrico e exame de endoscopia digestiva alta.

Para realizar consulta ou exame desejado as pessoas devem levar cópias do cartão do SUS e comprovante de endereço.

Nas duas primeiras edições do projeto foram feitos mais de 17 mil procedimentos em Cruzeiro do Sul.