Saúde Itinerante em Neuropediatria realiza mais de 270 atendimentos em Capixaba

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em parceria com as prefeituras de Acrelândia, Plácido de Castro e Capixaba, realizou, neste fim de semana, a 8ª Edição do Programa Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria. A ação foi realizada na Escola Municipal Noélia Maria Alves de Souza, em Capixaba, e teve como principal objetivo oferecer cuidados de saúde integral às crianças que necessitam de atenção especializada, buscando reduzir a fila de espera no Sistema de Regulação Estadual.

A infância é uma fase fundamental do desenvolvimento, quando o neurodesenvolvimento tem um papel fundamental nas interações com o ambiente. Dessa forma, garantir um acompanhamento de qualidade é essencial. A oitava edição do programa em 2024 contou com uma equipe multidisciplinar formada por especialistas em neuropediatria, pediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e serviço social.

Durante o evento, foram realizados 278 atendimentos, beneficiando 96 crianças. Os atendimentos incluíram consultas de retorno, serviços de enfermagem, regulação de exames e a emissão da Carteira Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea). Foram também concedidas 11 altas médicas.

Janete Gadelha, mãe de Alan, de 11 anos, e residente em Capixaba, mencionou a importância do atendimento: “Desde bebê, meu filho sempre teve dificuldades, como se aborrecer facilmente com gritos e bater a cabeça na parede quando ficava nervoso. Como família, não sabíamos como lidar com a situação. Com o atendimento especializado, estou conseguindo entender melhor o que meu filho precisa e agora estamos realizando mais exames para investigar o que ele realmente tem”.

Além dos atendimentos, o programa ofereceu encaminhamentos para exames especializados, consultas em telemedicina e unidades de referência, garantindo um acompanhamento completo e individualizado para cada criança. Foram realizadas também capacitações para servidores locais, com o objetivo de dar continuidade à emissão da e-Ceptea nos municípios, além de rodas de conversa com a comunidade.

A chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre, Rosemary Ruiz, destacou a importância do programa: “O Saúde Itinerante é uma iniciativa fundamental para levarmos atendimento especializado a todas as regiões do Acre, especialmente às mais distantes. Nosso objetivo é garantir que todas as crianças tenham acesso ao cuidado que merecem, independentemente de onde moram”.

O neuropediatra Nildo Vilacorta também ressaltou o valor do programa: “O Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria é de suma importância. Levar atendimento especializado às crianças de áreas distantes, que não têm acesso regular e frequente a esses serviços, é essencial para garantir qualidade de vida. É fundamental que as famílias procurem esses atendimentos, realizem os exames necessários e trabalhem junto às escolas e professores para o bem-estar das crianças. ”