São Paulo e Ferroviária jogam por vaga na final do Brasileiro Feminino

São Paulo e Ferroviária medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (8) na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, para disputarem uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. As Soberanas chegam com uma pequena vantagem ao confronto decisivo transmitido pela TV Brasil, pois triunfaram por 2 a 1 na ida das semifinais.

Contando com o melhor ataque do campeonato, o São Paulo surpreendeu ao vencer a ida e esperar fazer um jogo correto para alcançar a decisão. O grande trunfo do técnico Tiago Viana é a atacante Ariel Godoi, autora de seis gols na competição.

Já a Ferroviária chega pressionada ao confronto, pois precisa de um triunfo por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Em caso de um triunfo por apenas um gol, a vaga na final será definida na disputa de pênaltis. Para alcançar este objetivo as Guerreiras Grenás terão que superar um incômodo retrospecto, o de pior ataque entre as quatro semifinalistas.

Quem avançar entre São Paulo e Ferroviária enfrenta na grande final quem se classificar no clássico envolvendo Corinthians e Palmeiras, que medem forças no estádio do Canindé também neste domingo a partir das 16h. Na ida as Brabas do Timão venceram por 3 a 1.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.