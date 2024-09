Rio Branco inicia semana com ar “muito insalubre”, aponta IQA

A qualidade do ar na capital acreana segue em níveis críticos de poluição, de acordo com os dados mais recentes do Índice de Qualidade do Ar (IQA). Nesta segunda-feira (9), a medição aponta um índice alarmante de 223, categorizando o ar como “muito insalubre”. O índice é 29,6 vezes superior ao valor anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a concentração de PM2,5, partículas finas que podem causar sérios problemas de saúde.

Atualmente, a concentração de PM2,5 em Rio Branco é de 147,9 µg/m³. Este poluente é a principal preocupação, pois pode agravar condições respiratórias e cardiovasculares, especialmente em grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes.

A plataforma aconselha a população evitar exercícios ao ar livre, manter janelas fechadas para evitar a entrada de ar poluído e usar máscaras e purificadores de ar para reduzir a exposição às partículas nocivas.