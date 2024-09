A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), anunciou nesta quarta-feira (11) a interrupção no funcionamento do Restaurante Universitário (RU) do campus-sede.

A suspensão ocorrerá em três datas: a partir desta quinta-feira, 12 de setembro, após o almoço, todo o dia na sexta-feira, 13, e no sábado (14). O serviço será retomado na segunda-feira (16). A suspensão se deve à necessidade de realização de manutenção predial no local.