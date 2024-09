Prorrogada por mais 90 dias permanência da Força Nacional no Acre

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou nesta quarta-feira (4) a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no Acre por mais 90 dias. A decisão foi assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A atuação da FNSP, que já estava em curso, será estendida até 30 de novembro de 2024, com a cidade de Rio Branco sendo mantida como a sede da operação. A prorrogação ocorre em resposta à necessidade contínua de apoio às forças de segurança pública estaduais, em atividades cruciais como policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense.

O documento estabelece que a operação seguirá o planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, em coordenação com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Além disso, o governo estadual deverá fornecer o suporte logístico necessário para a continuidade das ações.