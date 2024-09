Proprietária da Churrascaria Du Chefão destaca revitalização e melhor churrasco

A proprietária da Churrascaria Du Chefão, localizada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, Poliana Guimarães, esteve nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia na Expoacre, nesta quinta-feira, 5, e falou sobre a trajetória da empresa, que há mais de 20 anos oferece o melhor da gastronomia aos seus clientes.

Poliana explicou que a churrascaria é uma empresa familiar que se consolidou no mercado ao longo das décadas. “É uma empresa familiar que está no mercado há mais de 20 anos. No ramo de churrasco, estamos há 15 anos, e tudo começou no ambiente familiar. Trabalhamos com comida típica brasileira, com ênfase no churrasco”, declarou.

A proprietária ressaltou que o segredo para a qualidade da comida oferecida é o amor pelo que se faz. “O segredo é o amor e a dedicação ao trabalho, capricho e priorizar isso na vida. O segredo dos cozinheiros é o amor”, afirmou.

Poliana destacou que ela administra a empresa enquanto a parte gastronômica fica por conta dos profissionais. Durante a entrevista, contou que o espaço passou por uma revitalização recente, que inclui um local destinado às crianças. “Quem for lá vai se surpreender”, disse. Além disso, o restaurante agora oferece uma variedade de sobremesas gratuitas aos clientes. “Com qualidade e variedade”, finalizou.