Polícia prende ex-gerente de banco acusado de facilitar golpe de R$ 22 milhões em Dudu

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta segunda-feira (9) dois mandados de prisão emitidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo contra Thiago Soubhia Donda e Joelson Aguilar dos Santos por terem aplicado um golpe de R$ 22 milhões em Dudu, jogador do Palmeiras.

Santos foi preso temporariamente, enquanto Donda está foragido.

Donda é ex-assessor, amigo e padrinho de casamento do atacante, enquanto Santos é o ex-gerente de uma agência do Bradesco na capital paulista. Joelson Santos, que teria facilitado o golpe, foi demitido do banco em 2022.

Segundo a investigação, o ex-assessor do jogador teria usado fichas bancárias com assinaturas falsas de Dudu para desviar dinheiro mensalmente de uma conta do atleta no Bradesco.

O jogador do Palmeiras suspeita que Donda praticava o golpe desde 2015, quando contratou o ex-assessor.

Donda e Santos também teriam transferido um carro registrado em nome de uma empresa de Dudu sem a autorização do jogador, com uma assinatura falsa.

A defesa de Thiago Donda afirma que irá se posicionar após entender os motivos do mandado de prisão. Já o advogado de Joelson Santos não foi encontrado.