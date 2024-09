Polícia Civil do Acre prende suspeito de tentativa de feminicídio em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 3, a Polícia Civil do Acre, através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA) de Cruzeiro do Sul, efetuou a prisão de um homem suspeito de tentativa de feminicídio. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado pela mãe da vítima, o crime ocorreu na semana passada, quando sua filha foi atacada com quatro golpes de faca pelo próprio genro. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou de atendimento médico imediato na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu, iniciando uma operação de busca pela equipe da DEMPCA. Desde então, os policiais civis conduziram uma série de investigações e diligências para localizar e prender o autor da tentativa de feminicídio. Na manhã desta terça-feira, o homem foi capturado e está agora à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso no combate à violência doméstica e enfatiza que não tolera nenhum tipo de agressão contra mulheres. Apesar do encerramento do mês de agosto, marcado pela campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, a polícia ainda se depara com situações graves como esta, reforçando a importância de ações contínuas para proteger as vítimas e punir os agressores.

Fonte: Ascom/PCAC