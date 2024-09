Polícia Civil do Acre cumpre quatro mandados de prisão por crime de tortura em Assis Brasil

Na última quarta-feira, 11, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Assis Brasil, conduziu uma operação que resultou na prisão de quatro indivíduos envolvidos em um caso de tortura. O crime ganhou repercussão após os suspeitos gravarem a violência e divulgarem o vídeo nas redes sociais.

A ação rápida e eficiente da Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança pública e a punição de crimes graves, como a tortura. Segundo o delegado titular de Assis Brasil, Luccas Vianna, a operação foi essencial para garantir a justiça e impedir que práticas desse tipo se espalhem na comunidade.

“A prisão desses indivíduos é um recado claro de que não vamos tolerar esse tipo de violência em nossa cidade. A divulgação do vídeo agravou ainda mais a situação, e a resposta da Polícia Civil foi imediata. Estamos comprometidos em garantir a segurança da população e coibir qualquer ação criminosa que tente se proliferar na nossa região”, destacou o delegado Luccas Vianna.

As investigações continuam para apurar se há mais envolvidos no caso e identificar possíveis ligações dos suspeitos com outros crimes na região.

Fonte: Ascom/PCAC