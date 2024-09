Partido Democracia Cristã passa a integrar coligação da chapa Bocalom/Alysson

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), o seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), e o coordenador das alianças em torno das candidaturas, o senador Márcio Bittar (UB), anunciaram na manhã desta segunda-feira (2) que o Democracia Cristã (DC) se juntou ao grupo de partidos em torno da chapa Bocalom/Alysson Bestene.

De acordo com Bocalom, o Democracia Cristã agora se une ao grupo político que luta pelos mesmos valores. “Na veia de cada um deles não corre sangue vermelho, e sim azul. Estavam no lugar errado, num tropeço da vida que pode acontecer com cada um. Não cabia vocês lá e aqui é a casa e lugar de vocês. Tenho certeza que a chegada de vocês ajuda muito, de repente pode ser os votos que faltavam pra gente ganhar a eleição”, disse o candidato.

O senador Márcio Bittar, principal articulador da campanha de Bocalom, falou durante a coletiva de imprensa que a chegada do DC fortalece a candidatura de Bocalom e Alysson, bem como pode resultar na eleição de um de seus candidatos à câmara municipal. “Dou a maior importância a essa reunião que reafirma o compromisso do DC com a nossa candidatura. Estou animado, feliz, e essa é a chapa que eu sempre imaginei, porque reúne e soma o prefeito ao governador. Se Deus quiser, vamos ajudar ao DC a eleger ao menos um representante na câmara de vereadores”, afirmou.

Francisco Rocha, presidente da Executiva Municipal do DC em Rio Branco e candidato a vereador, discursou sobre a compatibilidade ideológica do discurso da coligação com o de seu partido e opinou que a vitória de Bocalom sobre seus adversários pode chegar ainda no primeiro turno. “Essa atitude do Democracia Cristã vir compor a coligação Produzir Para Empregar já tinha sido construída antes, o prefeito sabe disso. Em nome do partido, eu digo que estou muito feliz porque o partido é de direita, cristão, que preserva a família brasileira. Não tinha como a gente estar caminhando do outro lado. Prefeito, o partido vai entrar de cabeça na sua campanha, acreditamos que nós vamos ganhar no primeiro turno”, disse.