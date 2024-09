Nota Premiada oferece prêmios mensais de até R$ 30 mil aos acreanos

Os jornalistas Leônidas Badaró e Jocely Abreu, do ac24horas e Ecos da Noticias, entrevistaram as auditoras fiscais Luciana e Rosane da Secretaria Estadual de Fazenda, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). A entrevista abordou o programa Nota Premiada Acreana, que visa incentivar a emissão de notas fiscais e recompensar os cidadãos com prêmios em dinheiro, promovendo cidadania e controle social.

Auditora da receita estadual e gestora do programa, Luciana, destacou a importância do programa para a cidadania. “Quando compramos e exigimos a nota fiscal, estamos exercendo nossa cidadania. Esse imposto, depois, será revertido em investimentos para a própria população”, explicou.

Além de contribuir com a arrecadação estadual, os cidadãos que exigirem a nota podem ser premiados. A cada mês, prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil são sorteados entre os participantes das diferentes regiões do estado. “Também teremos um prêmio anual de R$ 70 mil. O cidadão ganha, e a entidade que ele indicar também recebe 50% do valor”, destacou Luciana.

Rosane, também auditora e coordenadora do projeto, detalhou como os cidadãos podem participar. “A partir de setembro, o portal notapremiadacriana.ac.gov.br estará disponível para o cadastro das entidades e dos consumidores. As notas emitidas em outubro já valerão para o sorteio de novembro. Quanto mais notas você pedir, mais chances tem de ganhar.”, afirmou a servidora.

Além do incentivo financeiro, o programa segundo as servidoras busca promover uma mudança de cultura na sociedade acreana. “Estamos motivando os estabelecimentos a emitirem documentos fiscais e orientando os consumidores a exigirem suas notas. Todos ganham: o Estado, as entidades, o cidadão e a sociedade”, completou Rosane.

Confira o vídeo: