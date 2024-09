Modelo acreana viaja para Paris e inicia carreira internacional

A modelo Gabby Dobbins, 17 anos, natural de Sena Madureira, embarcou na noite desta segunda-feira, 9, para Paris, capital da França, considerado o berço da moda mundial.

A viagem consolida o promissor início de carreira da jovem nascida no interior do Acre que há um ano e meio se mudou para São Paulo junto com a mãe em busca do sonho de brilhar nas passarelas.

A modelo de 1,81m tem tido uma ascensão meteórica e já desfilou para diversas marcas importantes da moda brasileira e participou de desfiles como a São Paulo Fashion Week, considerada a temporada de moda mais famosa do Brasil.

Gabby foi descoberta em um concurso de beleza em Sena Madureira e agora faz sua primeira viagem internacional contratada para desfilar em Paris. A modelo acreana deve passar três meses na Europa em sua primeira temporada internacional.

Na noite de ontem, no Aeroporto Internacional de São Paulo, a despedida foi marcada por muita emoção de mãe e filha. Aleyxandra Marques, mãe e grande incentivadora de Gabby falou do misto de emoções de se separar da filha por tanto tempo pela primeira vez, mas de vê-la conquistando espaço na moda internacional.

“A ficha agora que está caindo, coração apertado de saudade, mas muito feliz e orgulhosa. A gente ter saído do interior do Acre e a cada dia ser mais reconhecida não tem preço. O que digo sempre para a milha filha é se olhar no espelho todos os dias, agradecer e repetir que ela é capaz. Nós viemos para cá para investirmos na carreira dela, mas tudo tem acontecido tão rápido que chega a assustar, graças a Deus, tem sido maravilhoso”, afirma a orgulhosa mãe.