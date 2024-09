Memphis Depay é registrado no BID, mas está fora da Copa do Brasil; entenda

O Corinthians anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (9), a contratação do atacante holandês Memphis Depay, que estava no Atlético de Madrid. O vínculo com o Timão é de dois anos, até dezembro de 2026.

Após uma longa negociação, o jogador foi anunciado pelo clube paulista, mas apenas teve registro confirmado no BID da CBF na manhã desta terça-feira (10).

Entretanto, essa demora para registrar o atleta, tirou a chance do Corinthians de contar com o atacante nas fases finais da competições, em caso de avanço do clube paulista. Isso se deve ao prazo de registro de jogadores na competição que era até 23h59 do dia 9 (segunda-feira).

Por outro lado, o jogador poderá atuar no seguimento do Brasileirão e no seguimento da Sul-Americana, inclusive no duelo de quartas de finais contra o Fortaleza.

Conheça Memphis

Filho de pai ganês e mãe holandesa, Memphis nasceu em 1994 na cidade de Moordrecht, no sul da Holanda. Começou a se destacar no futebol já criança. Passou pelo VV Moordrecht, Sparta Rotterdam até finalmente chegar ao PSV Eidhoven.

Revelado pelo PSV, da Holanda, o jogador tem passagens por Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, Barcelona e Atlético de Madrid, da Espanha. Pela Seleção Holandesa, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022.