Mega-Sena acumula, mas seis acreanos faturam mais de R$ 5 mil

O sorteio do concurso 2.773 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (12), em São Paulo e não teve ganhador. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse em R$ 55 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 19 – 23 – 32 – 34 – 38 – 57.

Apesar disso, seis apostadores acreanos faturaram R$ 5.147,28 com a quadra. Os ganhadores são das cidades de Acrelândia e Rio Branco e cada um vai levar R$ 857,88.

Além deles, 88 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma receberá R$ 37.812,04. Já os 5.541 acertadores de quatro dezenas vão levar para casa R$ 857,88 cada.