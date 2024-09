Marcus Alexandre se posiciona contra acusações de Márcio Bittar e vai à PF pedir apuração do caso

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), se posicionou nesta segunda-feira, 2, contra acusações do senador Márcio Bittar (UB) feitas durante uma entrevista no Parque Exposições durante ExpoAcre 2024 neste final de semana. O congressista informou que a coligação do MDB foi denunciada por supostamente ter feito uma reunião política em uma comunidade de Rio Branco e oferecido consultas médicas gratuitas no evento.

Apesar da denúncia protocolada na justiça eleitoral, o MP eleitoral não aceitou a denúncia por ineficiência de provas.

Em nota, a coligação Bora Rio Branco nega veementemente as acusações feitas pelo senador Márcio Bittar durante entrevista na Expoacre.

“Não é verdade que o candidato Marcus Alexandre estava presente no local do suposto atendimento, conforme diz a matéria, inclusive ao ter acesso ao vídeo pelas redes sociais, a coligação denunciou na Polícia Federal e pediu apuração dos fatos, uma vez que esta parece ser uma grande armação para prejudicar a candidatura da aliança”, disse em comunicado.