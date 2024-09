Marcus Alexandre promete revitalizar espaço de descarregamento de cargas na Corrente

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), da coligação Bora Rio Branco, esteve reunido na manhã desta terça-feira, 10, com trabalhadores que descarregam cargas vindas de outros estados no Chapas, localizado na Corrente, no Segundo Distrito da capital.

Durante o encontro, Marcus Alexandre destacou sua relação de amizade com o Chapas, construída ao longo dos anos. Ele lembrou que, durante sua gestão anterior, foi construído um espaço para melhor acomodar os trabalhadores de cargas. Além disso, ele se comprometeu a revitalizar o local. “Eu sou amigo deles, fiz amizades verdadeiras ao longo da minha vida. Independente de ser prefeito ou não, sempre estive presente. Vim aqui renovar a esperança porque esta casa, essa estrutura onde eles guardam as ferramentas, com banheiro e um local para protegê-los do sol e da chuva, foi construída na nossa gestão. Eles merecem todo o apoio e carinho. Espero que no próximo ano, se Deus quiser, possamos reformar esse espaço. São mais de 300 caminhões que chegam todos os dias a Rio Branco, e quem faz a recepção e garante que as mercadorias cheguem aos comerciantes da cidade são esses trabalhadores. É por isso que vim aqui hoje, para abraçar esses amigos”, declarou.

Benedito Josué Pereira de Souza, conhecido como “Seu Joel”, relembrou as dificuldades enfrentadas antes da ajuda de Marcus Alexandre. “Antes, era difícil, porque a gente ficava no sol e na chuva. Em 2014, o Marcus Alexandre construiu essa casinha para nós. Todo ano ele reformava para nós, ajeitava a casinha, a mesa, tudo”, disse.

Seu Joel também comentou sobre a falta de apoio do atual prefeito, Tião Bocalom, aos mais de 50 trabalhadores que dependem do espaço. “O prefeito Bocalom nunca fez nada por nós aqui, nem aqui ele apareceu. A situação melhorou muito quando o Marcus Alexandre estava na prefeitura, porque ele fazia tudo direito para nós, estava sempre presente e ativo. A gente sai cedo nos caminhões para fazer entregas nos comércios e, às vezes, só chega em casa à noite. Todos os caminhões que chegam descarregam aqui. Estamos com ele, e se depender de nós, ele já está eleito”, afirmou.