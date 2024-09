Marcus Alexandre inaugura Casas 15, grava programa e se reúne com moradores

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta segunda-feira, 2 de setembro, inclui inaugurações de “Casas 15”, gravações de programa de TV e reuniões com moradores em diversos bairros da capital acreana.

Pela manhã, as atividades começam às 8h, com a inauguração de uma Casa 15 no Loteamento Santa Mônica, bairro Novo Horizonte, na casa do pastor Edil, no Conjunto Novo Horizonte. Em seguida, às 9h, haverá a inauguração de mais uma Casa 15 no mesmo loteamento, na casa de Joelson, também no Conjunto Novo Horizonte.

Às 10h, Marcus Alexandre participará da gravação do programa “Tribuna Livre”, na TV Rio Branco/TV Cultura, localizada na Avenida Ceará.

No período da tarde, a partir das 16h, o candidato terá uma reunião com moradores do Polo Hélio Pimenta. Em seguida, às 18h, ele se reunirá com moradores do Bairro da Paz, e, às 19h, terá um encontro com os moradores do Bairro Conquista.

A agenda reflete o compromisso de Marcus Alexandre em se aproximar da população e ouvir as demandas das diversas comunidades de Rio Branco.