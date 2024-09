Marcelo Adriano é campeão do Rodeio da Expoacre e fatura R$ 10 mil e quadriciclo

A Arena de Rodeio da Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, sediou na noite desta terça-feira, 3, a final da competição de rodeio, que contou com cinco finalistas do Acre. Após uma disputa acirrada, o grande campeão da edição de 2024 foi Marcelo Adriano, 22 anos, que levou para casa um prêmio de R$ 10 mil e um quadriciclo. O segundo colocado foi Anderson Aguiar que faturou uma motocicleta. Em terceiro ficou Alex Aguiar seguido por Felipe Santos e Franco Bezerra.

O evento começou com um show pirotécnico e os 10 semifinalistas realizaram suas montarias, mas apenas cinco avançaram para a grande final. Os finalistas que disputaram a etapa decisiva foram Marcelo Adriano Silva (Rio Branco, AC), Alex Souza Aguiar (Rio Branco, AC), Felipe Santos (Rio Branco, AC), Franco Bezerra dos Santos (Rio Branco, AC), Anderson Aguiar (Rio Branco, AC), Matheus Sousa Bernardino (Senador Guiomard, AC), José Taison Freitas da Silva (Rio Branco, AC), Joelson Oliveira de Lima (Epitaciolândia, AC), Alex Costa dos Santos (Bujari, AC) e Glendo Souza (Envira, AM).

Na fase final, os classificados foram: Alex Souza Aguiar, Marcelo Adriano, Felipe Santos, Anderson Aguiar e Franco Bezerra, todos de Rio Branco. Os competidores escolheram os touros e fizeram suas montarias sob a narração do locutor Carlinhos Rondônia e o assistente Lacraia.

Os finalistas competiram desde o último sábado por prêmios que variavam de R$ 3 mil a R$ 10 mil, além de uma motocicleta e um quadriciclo oferecido pela empresa Honda Grupo Star. A competição iniciou com 35 peões de diferentes estados e avançou para as semifinais com 20 competidores, dos quais apenas 5 chegaram à final.

Organizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o evento contou com a presença de diversas autoridades. Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli elogiou a edição do rodeio e desejou boa sorte aos competidores. Ele, juntamente com a vice-governadora Mailza Assis, o presidente do Sebrae, Marcos Lameira, o secretário de Agricultura, José Luis Tchê, e o coordenador da Expoacre, Júlio César, foram homenageados com a entrega de “fivelas”.

Fotos de Thales André: