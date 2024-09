Leve frente fria deve passar pelo Acre neste domingo (15)

O calor dos últimos dias dará uma trégua no próximo domingo, 15 de setembro, com a chegada de uma leve onda polar ao Acre. Embora não seja uma friagem típica, as temperaturas ficarão amenas, principalmente durante a noite, até o amanhecer da terça-feira, 17 de setembro.

De acordo com o pesquisador Davi Friale, os primeiros ventos dessa onda polar — a 17ª do ano — começarão a atingir as regiões leste e sul do estado nas primeiras horas de domingo, trazendo chuvas para a maioria dos municípios acreanos. Em algumas áreas, as chuvas poderão ser intensas, acompanhadas de raios e ventos fortes, especialmente na região central do estado e no Vale do Juruá.

“Entre domingo e terça-feira, os ventos soprarão do sudeste com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h. Com isso, o tempo ficará bem ventilado, e as temperaturas, principalmente à noite, serão mais amenas”, prevê Friale.

No Vale do Juruá, o impacto da onda polar será menos intenso, mas ainda poderá provocar chuvas significativas. Há também previsão de chuvas nas planícies da Bolívia, o que pode ajudar a apagar os incêndios que têm ocorrido na região, cuja fumaça é trazida ao Acre pelos ventos das ondas polares.