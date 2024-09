Justiça concede liberdade a marido de deputada flagrado com dinheiro na cueca

No pedido de prisão preventiva, o MPE destacou a gravidade do caso por se tratar de um alto valor em espécie junto com anotações e materiais de campanha de candidatos, além de trocas de mensagens com candidatos de outras cidades, o que configuraria o crime eleitoral.

A audiência de custódia que concedeu liberdade aos envolvidos ocorreu na 1ª Zona Eleitoral, em Boa Vista. Dos presos, apenas a advogada precisou pagar fiança – o valor não foi divulgado.

O momento da prisão de Renildo com o dinheiro na cueca foi registrado em uma foto. Na imagem é possível ver parte das notas saindo na parte da frente da calça do empresário, na região da cintura (veja acima).