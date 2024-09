Jovem fica ferido após colidir moto com cachorro na ponte do Judia

Na noite desta sexta-feira, (13), um acidente envolvendo uma motocicleta e um cachorro deixou o jovem Raycleison da Silva Barreto, de 19 anos, ferido. O incidente ocorreu nas proximidades da ponte do Judia, em Rio Branco, quando Raycleison, morador do bairro Canaã, foi surpreendido por um cachorro que atravessava a via de forma inesperada.

De acordo com testemunhas, o jovem pilotava sua motocicleta quando o animal entrou repentinamente na pista. Sem tempo de reação, Raycleison acabou colidindo com o cachorro e foi arremessado ao chão devido ao impacto.

A viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada imediatamente e prestou os primeiros socorros no local. Raycleison foi então encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco,

Raycleison foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de uma fratura na perna esquerda, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do cachorro envolvido no acidente.