Jenilson Leite tem reunião, entrevista e encontro com trabalhadores

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), terá uma segunda-feira (02) movimentada com uma série de compromissos. Parte da manhã de Jenilson será reservada para atividades internas.

Às 11h30, o ex-parlamentar participará do programa “Alerta Cidade”, transmitido por uma emissora de televisão local. No programa, ele terá a oportunidade de discutir suas principais propostas de governo, abordar temas relevantes para a população e responder a perguntas dos telespectadores.

Às 16h, o candidato se reunirá com colaboradores do Arasuper, localizado no bairro Aviário. Durante o encontro, Jenilson pretende ouvir as demandas dos trabalhadores e discutir políticas voltadas para o fortalecimento do comércio local e a melhoria das condições de trabalho.

Em seguida, às 18h, Jenilson se reunirá com os candidatos a vereadores do PSB na sede do partido. O encontro será uma oportunidade para alinhar estratégias de campanha. Para encerrar o dia, às 19h30, Jenilson fará uma visita ao Parque de Exposição, com ponto de encontro marcado no estacionamento do Rotary.