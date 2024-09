Jenilson Leite e Sanderson Moura têm café no Terminal, reuniões e gravação de TV

Os candidatos Jenilson Leite e Sanderson Moura, do PSB, têm uma agenda repleta de atividades nesta terça-feira (3). O dia começa cedo, às 6h, com um café da manhã no Terminal Urbano. Em seguida, às 7h30, será feita uma gravação para uma reportagem especial da TV Norte sobre transporte coletivo. O compromisso no terminal está previsto para terminar ao meio-dia.

Às 14h30, os candidatos se encontrarão com os colaboradores do Arasuper da Floresta, seguido por uma reunião com os colaboradores do Arasuper da 6 de Agosto, marcada para às 15h30.

No final da tarde, às 17h, Jenilson e Sanderson Moura gravarão seu Programa Eleitoral. A agenda do dia será encerrada com a participação na ExpoAcre, programada para às 19h30.