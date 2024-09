Jenilson e Sanderson têm panfletagem, entrevista e encontro com maçons

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite e o candidato a vice Sanderson Moura, terão nesta quinta-feira (12) uma série de compromissos de em Rio Branco, com diversas atividades públicas e reuniões com representantes de diferentes setores da sociedade.

A agenda começa logo cedo, às 6h30, com uma panfletagem no sinal da Agroboi, com ponto de encontro na sede do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Em seguida, às 9h30, Dr. Jenilson participará de uma reunião com os colaboradores do Arasuper, empreendimento de Vanderlei Dantas. Logo após, às 10h30, o candidato se encontrará com autoridades do Grande Oriente do Brasil Acre para discutir propostas apresentadas pela Maçonaria e realizar um bate-papo informal.

Durante a tarde, às 14h, Jenilson será entrevistado pelo portal G1 Acre. Mais tarde, às 15h30, haverá uma nova reunião com os colaboradores do Arasuper. Para finalizar o dia, às 16h, ele estará presente em mais uma ação de panfletagem, desta vez na praça do Juventus, onde será o ponto de encontro.