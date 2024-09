Incêndio próximo ao aeroporto já dura 10 dias e afeta voos no Juruá

A fumaça que cobre Cruzeiro do Sul já interfere nos pousos e decolagens das aeronaves do Aeroporto Marmud Cameli, que tem interrompido e retomado as operações aéreas de acordo com a situação. “Só tenho conseguido voar à tarde”, relata ao ac24horas o piloto Ludwig Barbary Pedrosa, que há mais de 20 anos atua na aviação no Vale do Juruá.

“Já teve ocasião em que o aeroporto ficou fechado o dia inteiro. O aeroporto realiza operações por instrumentos e a maioria das aeronaves que faz voos para municípios como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo é de pequeno porte e opera visualmente”, conta o piloto Enzio Santos.

Ludwig afirma que, durante os voos, a visão impressiona e que a cabeceira do aeroporto Marmud Cameli está em chamas há mais de uma semana. Com fotos feitas da aeronave, mostra que a fumaça que cobre o município, não vem só “de fora”.

“Está sendo tudo queimado na área de mata, onde há muitos animais, como macacos, pássaros, capivaras, entre outros. A situação está feia, a fumaça não acaba porque o pessoal não para de queimar. Nessa mata do aeroporto já tem 10 dias que estão queimando, na cabeceira da pista, aqui na Vila Assis Brasil, no Deracre. O pessoal fica dizendo que a fumaça vem de fora, mas a fumaça está aqui. De fora vem somente uma parte. Só quem sabe é quem está voando todo dia aqui na região. O pessoal que fica em solo acha que a fumaça vem de outros locais”, contou à reportagem.

Além de Cruzeiro do Sul, segundo ele, há queimadas em Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. “Além disso, há muita derrubada de árvores nesses locais para alimentar as queimadas”, pontuou.

Os voos da Gol Linhas Aéreas chegam a Cruzeiro do Sul no período noturno. Por enquanto, não houve cancelamento por causa da fumaça.