Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (07/09) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Assuntos de família, decisões de moradia ou manutenções na casa ocuparão sua cabeça neste sábado, que pedirá privacidade e tempo para pensar na vida. Ideias geniais não faltarão hoje, caso você não se envolva em discussões repetitivas que podem abalar seu humor. Foque nas coisas práticas, nos seus desejos e evite muita exposição. Curta as delícias da intimidade, amor em alta!

Touro (21/04 – 20/05)

Reúna amizades de longa data e aproveite o feriado para curtir conversas animadas e estimulantes. Encontros carinhosos e segurança nas relações criarão um clima descontraído, apesar da seriedade do momento e das preocupações. Companheirismo e acolhimento contarão pontos no amor, se estiver em busca de uma relação estável. Casamento e associações e alta!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Conversas em um nível elevado clarearão escolhas e caminhos a seguir. Reúna a família e rompa antigas barreiras. Você encontrará as palavras certas e o suporte necessário para concretizar planos com eficiência e rapidez. Reencontros significativos marcarão o dia, que reserva muita emoção e soluções práticas. Resgates do passado revelarão a força do destino. Firme suas raízes.

Câncer (21/06 – 22/07)

Aproveite o feriado para planejar investimentos, os próximos passos na carreira, apoiar a família, organizar seus espaços e receber pessoas queridas em casa. Afaste preocupações com uma postura proativa. Caminhada no parque será ótima opção para arejar a cabeça e se manter confiante. Pense no futuro e visualize novos planos. Criatividade e amor em alta!

Leão (23/07 – 22/08)

Cuidar da família será a prioridade deste sábado. Palavras doces e gestos carinhosos manterão um clima de união e de acolhimento. Cultive emoções positivas e hábitos saudáveis. O momento requer equilíbrio e serenidade para tomar as melhores decisões e fortalecer as bases afetivas. Eleve os sentimentos e espere por boas notícias de pessoas queridas de longe e harmonia nas relações.

Virgem (23/08- 22/09)

Notícias e acontecimentos deste sábado darão no que pensar. Circule, entre em um grupo diferente e amplie amizades. Troca de mensagens e encontros de hoje serão tocantes e transformadores. Você poderá alterar um roteiro de viagem ou a programação do dia e realizar um sonho. Siga seu coração e embarque em novas experiências em ótima companhia. Caminhos abertos no amor e na carreira!

Libra (23/09 – 22/10)

Decisões de hoje visarão maior estabilidade. Espere por conquistas na área profissional e financeira nesta fase. Aproveite o feriado para planejar investimentos futuros e os próximos passos na carreira. Novas relações e oportunidades financeiras chegarão naturalmente com Vênus em seu signo. Faça um balanço dos últimos tempos e valorize suas vitórias. Poder de atração em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Aproveite o sábado para cuidar das suas necessidades, fortalecer a autoestima e sua imagem. Atividades ao ar livre, conexões com pessoas de fora e momentos relaxantes junto à natureza farão bem ao seu equilíbrio e humor. Eleve os sentimentos, medite e cultive as boas amizades. A sintonia com o lado mágico da vida trará sincronicidades e aventuras. Renove os sentimentos!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Nada melhor do que ceder à preguiça, dormir mais e aproveitar o feriado para recarregar as baterias junto à natureza ou no sossego do lar. A vida íntima ficará mais gostosa com um pouco de imaginação, realize suas fantasias românticas e esquente o clima do casamento ou namoro. Plutão de volta à área financeira cobrará revisões e estratégias para diminuir pressões. Siga a intuição!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

O sábado será gostoso para se reunir com amigos e também para iniciar relações num novo ambiente. Evite julgamentos precipitados, excesso de crítica e falta de flexibilidade podem travar negociações de trabalho ou acordos numa ação na Justiça. Em compensação, os relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta fase que favorece novas parcerias e associações.

Aquário (21/01 – 19/02)

Aproveite o feriado para pensar nas mudanças que deseja, encontrar respostas existenciais e íntimas, avaliar sua missão no mundo e visualizar caminhos de evolução da carreira. Novo projeto de trabalho ganhará um forte impulso neste sábado e será promessa de solução financeira. No amor, a fase trará prazeres diferentes numa viagem ou mudança de casa. Popularidade em alta!

Peixes (20/02 – 20/03)

Um bate-e-volta para curtir paisagens inspiradoras e atividades ao ar livre junto à natureza ou atividades culturais enriquecedoras, como visitar uma exposição de arte, ir a um concerto, ao teatro ou show serão ótimas opções neste feriado. Invente uma programação diferente e divertida com os filhos, ou na companhia de amizades especiais. Se estiver só, cheiro de paixão no ar, se aventure!