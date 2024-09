Homem gasta R$ 5 mil com anúncios nas redes sociais para encontrar namorada

Quem nunca se cansou dos aplicativos de namoro? Passa o dedo para um lado, para o outro e, de vez em quando, dá aquela sensação de mais do mesmo. Bom, se esse é o seu caso, você não está sozinho. O norte-americano Jack Liu desistiu dos famosos apps e decidiu apostar em anúncios nas redes sociais.

Liu, um empresário de marketing digital, de 40 anos, disse ao The Post que seus anúncios foram direto ao ponto e que, até encontrar um amor, ele gastou cerca de US$ 1 mil (mais de R$ 5.500). Ao receber a campanha, as mulheres eram direcionadas a um formulário.

“Eu lia as respostas todos os dias, entrava em contato com aqueles que eu achava interessantes e então marcava o primeiro encontro no Zoom”, disse Liu. “A partir daí, se desse certo, fazíamos um encontro presencial.”

A campanha à procura de um amor começou em 2020, durante a pandemia, quando o empresário se cansou de ficar sozinho. “Durante a pandemia, era tudo on-line e encontros rápidos pelo Zoom. Simplesmente faltava algo nessas abordagens.”

Os anúncios de Liu, que circularam pelo Facebook e pelo Instagram, promoviam o aspirante a namorado como um empreendedor criativo e movido pela paixão por viajar. A ideia da publicação era atrair potenciais namoradas com valores semelhantes e eliminar as incompatíveis.

“Eu nunca senti que tinha encontrado a mulher que eu estava procurando. Usando os aplicativos, eu nunca senti que era capaz de transmitir as melhores partes de quem eu sou como pessoa”, acrescentou Liu.

A estratégia parece ter funcionado, pois, em agosto de 2021, o empresário deu início ao relacionamento com Bethany Landby. “Quando vi o anúncio dele, o que me chamou a atenção foi sua dança de tango e outros interesses em comum.”

“Para os homens, parece que eles têm que deslizar infinitamente só para conseguir uma correspondência, e mesmo assim, pode não ser uma ótima combinação”, acrescentou Bethany. “Executar um anúncio pode cortar tudo isso e economizar muito tempo, já que é direcionado e feito para você”, finalizou.