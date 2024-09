Governo do Acre lança editais do Comprac para aquisição de R$ 1,2 milhão do setor moveleiro

O setor moveleiro do Acre recebeu uma excelente notícia na noite de segunda-feira, 02, na Expoacre. Durante ato realizado no Espaço Indústria, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), anunciou investimentos de R$ 1,2 milhão por intermédio do programa de Compras Governamentais (Comprac).

Os móveis serão adquiridos pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), no valor de R$ 563 mil; pela Secretaria de Governo (Segov), no valor de R$ 58 mil; pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), no valor de R$ 278 mil; e pela Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), no valor de R$ 300 mil.

De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Móveis do Estado do Acre (Sindmóveis), Augusto Nepomucena, esse é um momento de muita alegria para setor e enalteceu a importância dessa parceria.

“Queremos agradecer ao governo do Estado e os parceiros que também se fazem presentes aqui. Esse programa de Compras chegou para somar ao setor moveleiro e tem proporcionado mais emprego e renda para o segmento”, frisou Nepomucena.

Na ocasião, o presidente do Ieptec, Alírio Wanderlei Neto, parabenizou o setor pela qualidade e cuidado na fabricação dos móveis que foram adquiridos para a nova sede do instituto.

“Esse processo de aquisição de móveis planejados e móveis comuns serão adquiridos para fazer parte da nossa sede própria, que tem previsão de ser inaugurada agora no final deste ano. Nós parabenizamos o setor moveleiro pela qualidade dos produtos que eles oferecem. Testamos e aprovamos todos os móveis”, ressaltou o presidente Ieptec.

Marluce Barlatti, diretora da FIEAC e representante do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Acre (Sindusmad/AC), destacou a valorização do trabalho com a obtenção de uma matéria-prima de qualidade. “Esse programa vai ajudar a aquecer o setor madeireiro, que foi impactado pela crise no mercado internacional”, pontuou.

Também estiveram presentes na solenidade o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita; a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza; a presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque; o titular da Segov, Luiz Calixto; a procuradora-geral do Estado, Janete Melo; a diretora-presidente da Anac, Waleska Bezerra; e o deputado estadual Tadeu Hassem.